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نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون "تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم" والتي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى، وبإشراف من مديرية الصحة، وذلك ضمن مبادرة "عينك في عنينا" لمكافحة العمى.

وشهدت القافلة حضور كل من: عماد خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، محمد رياض نائب رئيس المدينة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى ببني سويف.

وتابع نائب المحافظ يرافقه عضو مجلس النواب عماد خليل "المشرف على الحملة" سير العمل في القافلة بقرية بني بخيت مركز بني سويف، حيث يتم استقبال المواطننين من أهالى القرية للإستفادة من خدمات التي توفرها القافلة بالمجان، وتشمل الكشف وتوفير العلاج لأمراض العيون من المياه البيضاء والزرقاء والرمد وتصحيح الإبصار وعمل نظارات، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج للتدخل الجراحي إلى مستشفيات متخصصة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة "بالمجان".

وأشاد نائب المحافظ بمنظومة الخدمات الطبية التي قدمتها القافلة وحسن التنظيم وهو ما ظهر بشكل واضح في إقبال الأهالي على الاستفادة من خدمات القافلة معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين تنسيقية شباب الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى، ومديرية الصحة، في تنظيم تلك القوافل في تقديم خدماتها لأبناء المحافظة.
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)
نائب محافظ بني سويف يتفقد القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون (صور)

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