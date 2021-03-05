Advertisements

هل يتراجع تنظيم الإخوان وأردوغان عن طموحاتهم في ليبيا؟ (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
Advertisements

خطر تنظيم الإخوان وأردوغان في ليبيا ما زال قائما يكشفه استمرار تركيا في دعم ميليشيات الوفاق بالسلاح والتدريب.

 

 ويتوقع المحللون السياسيون الليبيون إشعال تركيا وتنظيم الإخوان حربا أهلية للحفاظ على مكتسباتهم في ليبيا والتي عززتها الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية والتي تسمح لتركيا بالاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

 

وأكد المحللون أنه على الليبيين دعم العملية السياسية وإفشال مخططات تركيا والإخوان وإبعاد شبح التقسيم والحرب الأهلية والمطالبة بتفكيك الميليشيات وإخراج تركيا وميليشياتها.. فهل ينجح الليبيون في طرد تركيا من بلادهم؟

أخبار تهمك

مانشستر يونايتد يرحب بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى ساره لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

منذ 40 دقيقة

تعرف على موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك

منذ 37 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 22 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:46 م

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات