هل يتراجع تنظيم الإخوان وأردوغان عن طموحاتهم في ليبيا؟ (فيديو)

خطر تنظيم الإخوان وأردوغان في ليبيا ما زال قائما يكشفه استمرار تركيا في دعم ميليشيات الوفاق بالسلاح والتدريب.

ويتوقع المحللون السياسيون الليبيون إشعال تركيا وتنظيم الإخوان حربا أهلية للحفاظ على مكتسباتهم في ليبيا والتي عززتها الاتفاقيات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية والتي تسمح لتركيا بالاستيلاء على مقدرات الشعب الليبي، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وأكد المحللون أنه على الليبيين دعم العملية السياسية وإفشال مخططات تركيا والإخوان وإبعاد شبح التقسيم والحرب الأهلية والمطالبة بتفكيك الميليشيات وإخراج تركيا وميليشياتها.. فهل ينجح الليبيون في طرد تركيا من بلادهم؟