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كورنا يضرب سبيزيا قبل مواجهة يوفنتوس

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد نادي سبيزيا الجمعة أن حارس مرماه إيفان بروفيديل كان من بين حالتين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا بعد المباراة التي خاضها الفريق ضمن منافسات الدوري الإيطالي الأسبوع الحالي، أمام يوفنتوس الذي ثبتت فيه إصابة الأوروجوياني رودريجو بينتانكور أيضاً.

وجاءت نتيجة بروفيديل (26 عاماً) إيجابية الخميس، إلى جانب أحد الموظفين في الفريق.

وأكد النادي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء أن "عضواً في الفريق الأول واللاعب إيفان بروفيديل جاءت نتيجة مسحتين خضعا لها أمس (الخميس) إيجابية، وهما الآن في الحجر".

وأضاف أنه "تماشياً مع البروتوكولات السارية، ستلي ذلك اختبارات كوفيد-19 قبيل مباراة بينيفينتو السبت".

وجاءت نتيجة اختبار بينتانكور إيجابية بعد المباراة التي فاز حامل اللقب 3-صفر في تورينو الثلاثاء.

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