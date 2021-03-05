تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

يعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي من غياب عدد من أبزر لاعبيه خلال مواجهة فيتا كلوب التي ستقام السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا أبزرهم لاعبه المخضرم وليد سليمان والتونسي على معلول بجانب محمود كهربا الموقوف لأسباب تأديبية.













ومن المقرر أن يعتمد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق على كلا من:-

محمد الشناوي، في حراسة المرمى، ومحمد هانى وياسر ابراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى افشة وحسين الشحات ووالتر بواليا وجونيور اجايى.







