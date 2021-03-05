Advertisements

غدا.. عرض أولى حكايات "ورا كل باب" على قناة الحياة

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

بدءا من الغد، السبت 6 مارس، تبدأ قناة "الحياة" عرض "مالناش إلا بعض"، أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب"، في تمام الساعة التاسعة مساء.

الحكاية من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، ويشارك في بطولتها الفنانة صابرين، وجمال عبد الناصر، وجيهان خليل، ومحمد نجاتي، وعابد عنان وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين. يذاع المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة". والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.
 


أخبار تهمك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يرحب بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد

منذ ساعة و نصف

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بشرى ساره لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

03:46 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

05:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات