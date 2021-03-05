أمانة الشرقية تنفذ 1196 جولة رقابية وتغلق 16 منشأة تجارية





نفذت أمانة المنطقة الشرقية، 1196 جولة رقابية، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 16 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 27 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة، أنها استقبلت 32 بلاغا، عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً جولاتها الرقابية المكثّفة، للتأكد من تطبيق جميع المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق " توكلنا "؛ في والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، كثفَّت بلدية محافظة رأس تنورة أمس، الجولات الرقابية المستمرة التي ينفذها مراقبو البلدية، وأسفرت عن ضبط سيارة تنقل ما يقارب ٢٠٠ كيلو جرام من اللحوم المجهولة المصدر، ومواد غذائية متنوعة، بطريقة غير صحية ومخالفة لاشتراطات التعبئة والنقل والاشتراطات الصحية، وعلى إثرها تمت مصادرة وإتلاف جميع المواد المضبوطة وعمل الإجراءات النظامية بحقه.