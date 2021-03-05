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معلومات لا تفوتك عن دينا داش التي تتصدر تريند جوجل

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:38 م
دينا داش
دينا داش
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تصدرت دينا داش اليوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها من زفافها.

دينا داش

واعتلت دينا داش صدارة الرائج على محركات البحث، بعدما انتشرت عدة مقاطع مصورة لها وهي تتراقص في في حفل زفافها، مع زوجها وعلى مرأى شقيقها الفنان الشاب أحمد داش.

إطلالة دينا داش

وأطلت دينا داش على جمهورها بفستان زفاف واسع ومنفوش عاري الكتفين إلى جوار عريسها وأشقائها الثلاثة ومنهم الفنان أحمد داش النجم الشاب الشهير.

دينا داش وجمهورها

واعتادت دينا داش في الآونة الأخيرة مشاركة لحظاتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان آخرها حفل عيد ميلادها برفقة شقيقها أحمد داش.

تفاصيل مهمة عن دينا داش

وتساءل الكثيرون عن دينا داش وعملها ودراستها وظروف نشاتها، والأسباب التي جعلت محبيها بمختلف فئاتهم متابعتها ومعرفة آخر تفاصيل حياتها وأخبارها.

ميلاد ونشأة دينا داش

ولدت دينا داش في عام 1996، وهي إحدى المدونات الشهيرات، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي الشقيقة الأكبر للفنان الصاعد بقوة أحمد داش.

قناة دينا داش

وتمتلك دينا داش قناة على يوتيوب حيث يتابعها قرابة الربع مليون متابع، حيث تقدم محتوى خاص بالجمال والموضة وفنون تطبيق المكياج، كما يتابعها أكثر من 700 ألف متابع على حسابها الرسمي بموقع تبادل عبر "إنستجرا"م.

بداية حياة دينا داش المهنية

أسست دينا داش في بداية حياتها المهنية، شركة تسويق متخصصة في مجال التجميل، حيث لاقت دعماً كبيراً من أسرتها وأصدقائها.

يوتيوب دينا داش وطبيعة عملها

وقالت دينا داش إن قناة يوتيوب الخاصة بها غير مرتبطة بطبيعة عمل شركة التسويق، موضحةً أنها القناة بسبب حبها للماكياج، خاصة أنها وجدت الجمهور يتفاعل معها حين تنشر فيديو أثناء قيامها بوضع الماكياج.

ظهور دينا داش في الإعلانات

واشتركت دينا داش في تقديم أحد الإعلانات، والتي خصصت لشركات المشروبات الغازية الشهيرة عام 2019، رغم عدم عملها بالفن.

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