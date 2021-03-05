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قطر تسجل 469 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
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 أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 405 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و64 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 166015 حالة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 11472 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1568968 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 10347 حالة.

وسجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 261 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 337 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 155407 حالة.

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