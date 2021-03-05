انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة





وقال مصدر مُقرب من محمد صلاح لـ « الفجر الرياضي » :" صلاح يشعر بالغضب نتيجة التعامل معه بهذه الطريقة الغير لائقة".





وأضاف :" صلاح يدرس الرحيل بنسبة كبيرة عن ليفربول نهاية الموسم، فهو سيقوم بدراسة وتقييم كل العروض المُقدمة إليه من خلال وكيل أعماله".





وعن الوجهة المفضلة لصلاح، قال :" صلاح دائمًا ما كان يُفضل برشلونة بسبب ميسي، فهو دائمًا ما كان يري أن الخطوة المقبلة ستكون في برشلونة وبدرجة أقل ريال مدريد".





يذكر أن محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، ومحلل شبكة قنوات «بي إن سبورتس» الرياضية، أكد من قبل أن محمد صلاح يُشجع فريق برشلونة.





كما أوضح أبو تريكة صلاح منفتح على فكرة الخروج من ليفربول والانتقال لنادٍ جديد في الصيف القادم، وأن برشلونة هو المُفضل له على الإطلاق.





وكتب رامي عباس وكيل أعمال صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عقب خروج «مو» مباشرة "نقطة" في تغريدة فسرها الجميع بأنها تُعني نهاية علاقة اللاعب مع ليفربول.