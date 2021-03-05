"حضور للكمامة وغياب للتباعد الاجتماعي".. مشاهد عمومية "الصحفيين" المؤجلة اليوم

بدأت نقابة الصحفيين اليوم، سباقها الانتخابي لاختيار 6 من أعضاء المجلس والنقيب؛ وذلك بانتخابات التجديد، وعقد جمعيتها العمومية العادية، والتي بدأ التسجيل بها في العشرة من صباح اليوم الجمعة.





وانسدلت لوحات المرشحين داخل بهو النقابة، وأغرقت الدعاية الانتخابية حوائطها من كل جانب، واستعدت 4 شارع عبدالخالق ثروت لخوض معركة التجديد النصفي.



وتُجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة هذه المرة، في ظل ظروف استثنائية، من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط محاولات لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الانتخابات، وذلك حفاظًا على حياة وصحة الزملاء.



وحرص الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال ساعات التسجيل اليوم، والتي تمثلت في الحرص على ارتداء الكمامة طوال اليوم، بالإضافة إلى التعقيم بالكحول المعلق بحوائط النقابة بجوار المصاعد.



كل ذلك ولكن غاب مشهد التباعد الاجتماعي، وسط ازدحام بهو النقابة بحضور المرشحين والزملاء، خاصة في ظل عدم وجود سرادق أمام مبنى النقابة، بد رفض وزارة الداخلية إقامته، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات.



وحرصت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، على تطهير البهو، عن طريق رش مواد التعقيم، خلال تواجد الزملاء بالتزامن مع فتح كشوف التسجيل.



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بعد أسبوعين، بحضور 25% + 1.