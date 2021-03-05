أردوغان يشن حملات لتشويه المعارضة بعد تراجع شعبيته

يواصل النظام التركي بقيادة أردوغان ، تنفيذ حملات تشويه صورة المعارضة بترويج الشائعات لزرع الفتنة بين الكتل المعارضة له فى البلاد ، بعد الخسائر الشعبية التى تعرض لها الرئيس التركى جراء الأزمات الاقتصادية التى يعانى منها الشعب بسبب السياسيات الخاطئة لأردوغان ودعم الإرهاب والتدخل فى شؤن الدول .

وكشف تقرير بالفيديوعن فضائح أردوغان، ومحاولته المستمرة لتفتيت حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، من خلال زرع الفتنة بين أعضاءه وترويج الأكاذيب ضد معارضه الكبير كمال أوغلو، إضافة إلى ما يقوم به أردوغان من أجل التأثير بالسلب على المعارضة التركية .

ولفت التقرير، الى أن أردوغان يسعى لهدم المعارضة التركية، والذي تم من خلال اللقاء الذي عقده أردوغان في القصر الرئاسي مع أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك لتنفيذ مخططه التخريبي لتدمير جبهة المعارضة، وخاصة في ظل حالة الغضب فى تركيا ضد نظام أردوغان بسبب سياساته الفاشلة