Advertisements

الأردن تدين استمرار استهداف مليشيات الحوثي للمدنيين بالمملكة

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
Advertisements

أدانت الحكومة الأردنية اليوم الجمعة، استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها منطقة جازان بإطلاق صاروخ بالستي، وعدد من الطائرات المفخخة المسيرة بدون طيار باتجاه مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت قوات التحالف العربي من اعتراضها وتدميرها جميعا بنجاح.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، على موقف الأردن الدائم والثابت بإدانة واستنكار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والتصعيد الخطير في استهداف المناطق المدنية، الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف الدولية خصوصا القانون الدولي الإنساني.

وأكد السفير الفايز وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها، مشددا على أن أمن البلدين واحد لا يتجزأ وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.

أخبار تهمك

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر يونايتد يرحب بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد

منذ أقل من ساعتين

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

بشرى ساره لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

03:46 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

05:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات