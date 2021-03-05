Advertisements

الصحة: لقاح كورونا آمن للمرضعات

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
Advertisements

أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أنه يمكن للمرضعات تلقّي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» طالما لا يوجد موانع صحية لذلك.

وقالت الصحة عبر حساب «الصحة 937» في تويتر: «لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل».

ونوهت الصحة، أنه وبناء على التوصيات العلمية الحالية، فإنه لا مانع من أخذ اللقاح قبل الحمل، وفي حال حصول حمل قبل الجرعة الثانية فإنه يتم تأجيل الجرعة، حيث إن الحامل من الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح، في حين أنه «ينبغي لمن ترغب بالحمل الانتظار لمدة لا تقل عن 90 يوماً بعد أخذ الجرعة الثانية».

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

مانشستر يونايتد يرحب بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد

منذ أقل من ساعتين

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى ساره لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

منذ ساعة و 13 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

03:46 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

05:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات