الصحة: لقاح كورونا آمن للمرضعات





أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، أنه يمكن للمرضعات تلقّي التطعيم باللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» طالما لا يوجد موانع صحية لذلك.





وقالت الصحة عبر حساب «الصحة 937» في تويتر: «لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل».



