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شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ35 وبحوزته 16 لقباً

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:55 م
شيكابالا
شيكابالا
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تصدر شيكابالا نجم نادي الزمالك، اليوم الجمعة، الموافق الـ5 من مارس 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب احتفاله بعيد ميلاده الـ35.

شيكابالا يحتفل

واحتفل شيكابالا أسطورة الزمالك، بعيد ميلاده الـ35 وفي حوزته 16 لقبا زينت مسيرته الرياضية الحافلة مع فريق الملكي، مسطراً تاريخا طويلا من التألق.

شيكابالا أيقونة جمهور الزمالك

ويعتبر شيكابالا هو أيقونة لدى عشاق الزمالك وأسطورة غير قابلة للمساس، حيث تربطه حالة حب خاصة مع جماهير الفارس الأبيض في كل أنحاء مصر.

معلومات مهمة عن شيكابالا

ونسرد لكم في السطور القليلة التالية، معلومات مهمة عن النجم شيكابالا وألقابه التي احرزها خلال مسيرته الطويلة في ملاعب كرة القدم.

نشأة شيكابالا

ولد محمود عبد الرازق شيكابالا فى 5 مارس عام 1986، بقرية "الحصايا" إحدى محافظة أسوان، والتحق بناشئي الزمالك، وتدرج بالمراحل السنية، حتى تم تصعيده للفريق الأول.

ألقاب شيكابالا

حصد شيكابالا مع الزمالك بطولتى دورى 2003 و2004، و5 بطولات كأس مصر2002، 2008 و2013 و2016 و2019، وكأس السوبر الأفريقى 2003 و2020.

ألقاب شيكابالا مع منتخب مصر

وفاز شيكابالا بكأس السوبر المحلى 2020 ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011.

سبب تسمية شيكابالا

وسُمي شيكابالا بهذا الاسم أسوة بلاعب زامبيا السابق "ويبستر شيكابالا"، مهاجم نادي نيكانجا رينجرز، وشارك مع المنتخب الزامبى فى أولمبياد سيول 1988، وشارك فى مباراة إيطاليا الشهيرة التى انتهت بفوز منتخب الرصاصات النحاسية بأربعة أهداف نظيفة، فى مباراة تألق فيها النجم التاريخى لزامبيا "كالوشا بواليا" وسجل آنذاك ثلاثة أهداف.

زواج شيكابالا

تزوج شيكابالا من صديقة خطيبة صاحبه "سارة"، وهي فاة مصرية كندية، ليرزق منها لمولوده "آدم" في 26 ديسمبر 2019 رزق شيكابالا بمولوده الأول "أدم".

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