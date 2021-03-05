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‎نقيب المحامين يقرر نشر جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاصة بالنقابة

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قرر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الجمعة، نشر جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي وردت إليه عن النقابة العامة والنقابات الفرعية تباعًا على موقع النقابة العامة للمحامين.

وأكد عطية علي أن القرار إيمانًا بالشفافية التي عاهدنا عليها الجمعية العمومية للمحامين صاحبة الرأي والكلمة العليا في إدارة نقابة المحامين.

وأوضح أن نشر كافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي وردت إلينا حتى تاريخه عن النقابة العامة والنقابات الفرعية تباعًا على موقع النقابة العامة للمحامين.

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