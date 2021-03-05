Advertisements

ملاك عملاق إيطاليا يفكروا في بيع أسهمهم في النادي

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة، أن مالكو إنتر ميلان يدرسوا عروضا عدة من مستثمرين بريطانيين وسعوديين، من أجل بيع أسهمهم كافة أو جزء منها، بنهاية الشهر الحالي.

وقال موقع فوتبول إيطاليا، إن شركة سونينج، المالكة لإنتر، تبحث عن مستثمرين جدد، وقد توافق على بيع أسهم النادي كاملة بمبلغ يقل عن مليار يورو، كما أن شركة سونينج تتمسك بالحصول على مليار يورو، بعدما تلقت عرضا بقيمة 750 مليون يورو من صندوق "BC Partners".

وتابع الموقع الإيطالي إلى أن "BC Partners" لا يزال المفضل في الصفقة حتى الآن، رغم استعداد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء 30% من أسهم النادي.

وأضاف الموقع أنه في حالة حسم الصفقة لصالح "BC Partners"، فإن الأخير ينوي تقليل نفقات النادي مع العمل على زيادة الإيرادات، وسيعمل الصندوق على بيع كبار النجوم وخفض الرواتب، الأمر الذي قد يشكل أزمة حقيقية لمستقبل النادي، كما أنه لا يوجد أي اهتمام من جانب الشركات الإيطالية بشراء أسهم في نادي إنتر ميلان.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 23 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى ساره لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو

منذ ساعة و 11 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

مانشستر يونايتد يرحب بنظام دوري أبطال أوروبا الجديد

منذ أقل من ساعتين

كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. "الصحة العالمية" تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

راسينج: إنتر ميلان دفع 14 مليون يورو من أجل لوتارو مارتينيز

صفقة مدريدية مجانية تمنح انتر ميلان الضوء الأخضر للتفريط في نجمه

إنتر يقترب من ضم دجيكو

عاجل .. تشيلسي يوافق على بيع نجمه لإنتر ميلان

توتنهام يتحرك لضم صخرة إنتر ميلان

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وريال مدريد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

03:46 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

05:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات