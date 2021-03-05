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ملاك عملاق إيطاليا يفكروا في بيع أسهمهم في النادي
الجمعة 05/مارس/2021 - 05:58 م
الفجر الرياضي
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أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة، أن مالكو إنتر ميلان يدرسوا عروضا عدة من مستثمرين بريطانيين وسعوديين، من أجل بيع أسهمهم كافة أو جزء منها، بنهاية الشهر الحالي.
وقال موقع فوتبول إيطاليا، إن شركة سونينج، المالكة لإنتر، تبحث عن مستثمرين جدد، وقد توافق على بيع أسهم النادي كاملة بمبلغ يقل عن مليار يورو، كما أن شركة سونينج تتمسك بالحصول على مليار يورو، بعدما تلقت عرضا بقيمة 750 مليون يورو من صندوق "BC Partners".
وتابع الموقع الإيطالي إلى أن "BC Partners" لا يزال المفضل في الصفقة حتى الآن، رغم استعداد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء 30% من أسهم النادي.
وأضاف الموقع أنه في حالة حسم الصفقة لصالح "BC Partners"، فإن الأخير ينوي تقليل نفقات النادي مع العمل على زيادة الإيرادات، وسيعمل الصندوق على بيع كبار النجوم وخفض الرواتب، الأمر الذي قد يشكل أزمة حقيقية لمستقبل النادي، كما أنه لا يوجد أي اهتمام من جانب الشركات الإيطالية بشراء أسهم في نادي إنتر ميلان.
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