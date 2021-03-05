ملاك عملاق إيطاليا يفكروا في بيع أسهمهم في النادي

أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة، أن مالكو إنتر ميلان يدرسوا عروضا عدة من مستثمرين بريطانيين وسعوديين، من أجل بيع أسهمهم كافة أو جزء منها، بنهاية الشهر الحالي.





وقال موقع فوتبول إيطاليا، إن شركة سونينج، المالكة لإنتر، تبحث عن مستثمرين جدد، وقد توافق على بيع أسهم النادي كاملة بمبلغ يقل عن مليار يورو، كما أن شركة سونينج تتمسك بالحصول على مليار يورو، بعدما تلقت عرضا بقيمة 750 مليون يورو من صندوق "BC Partners".





وتابع الموقع الإيطالي إلى أن "BC Partners" لا يزال المفضل في الصفقة حتى الآن، رغم استعداد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء 30% من أسهم النادي.



