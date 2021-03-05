Advertisements

رئيس الإنجيلية: زيارة بابا الفاتيكان للعراق استدعاء لقيم العيش المشترك

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

أعرب الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن خالص سعادته بزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق، والتي تهدف إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، واستدعاء لقيم العيش المشترك في المنطقة.

وقال رئيس الإنجيلية: "هناك عدة مستويات من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق القيادات الدينية، ومن أهمها طرق استدعاء وتأصيل القيم الإنسانية، وممارستها كواقع حي يومي يتحرك على أرض الواقع في نطاقه واتساعه الجغرافي، داخل المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما يقوم به قداسة البابا فرنسيس".

أخبار تهمك

ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد بعد إصابته بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ 34 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يكشف سر غضب صلاح بعد تبديله في مباراة تشيلسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 19 ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ ساعة و 20 دقيقة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

03:46 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات