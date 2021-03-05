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الأهلي فوق الجميع.. والالتزام خط أحمر

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
سارة رمزي
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لا يقف على أي لاعب ورايته الالتزام.. يُقدر من يعرف قيمة قميصه الأحمر ويستغني عن غير الملتزم مهما كانت إمكانياته، وشعاره "الأهلي فوق الجميع" منذ تأسيسه عام 1907.

يحمل النادي الأهلي الالتزام ومصلحة النادي في طيات شعاره فعلا وليس قولا، ويستعرض «الفجر الرياضي» عدد من النماذج التي طُبق عليها شعار القلعة الحمراء بشكل صارم:

شهدت الثلاثة أعوام الماضية منذ تولي محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي، حدة وصرامة في التعامل مع أي لاعب غير ملتزم بالفريق حرصًا على مصلحة النادي دونًا عن أي مصلحة خاصة.


1- حسام عاشور

بعد هجوم حسام عاشور لاعب الأهلي السابق، على مجلس وإدارة النادي الأهلي، قرر مجلس محمود الخطيب التراجع عن فكرة تنظيم مباراة اعتزال له، رافضين كل محاولات اللاعب للاعتذار.


2- وليد أزارو

وقع مجلس إدارة النادي الأهلي عقوبة مغلظة على المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق والاتفاق السعودي الحالي، بعد انفعاله على المدير للفني للفريق في ذلك الوقت السويسري رينيه فايلر بسبب خروجه من قائمة مباراة طنطا.


3- صالح جمعة

جمد السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، صالح جمعة لاعب الفريق السابق والمنتقل لصفوف سيراميكا كيلوباترا حديثا، ذلك عقب هجوم اللاعب عليه في حوار له مع أحد المواقع، وكان موقف إدارة النادي صارما مع اللاعب ولم يتدخل في الأمر.

كما وقع الأهلي عدد من العقوبات على اللاعب بسبب عدم التزامه، حرصًا على فرض الانضباط داخل صفوف الفريق حتى استغنى النادي عن اللاعب مجانًا في الصيف الماضي.

4- محمود كهربا

وأخيرا قرار النادي الأهلي أمس، بتغريم محمود كهربا لاعب الفريق، مبلغ وقدره 200 ألف جنيه، وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر، وذلك بسبب عدم مصافحته لبيتسو موسيماني مدرب الفريق، عقب مباراة طلائع الجيش، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

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