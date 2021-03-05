ننشر تفاصيل الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد بعد إصابته بكورونا





تصدر الفنان توفيق عبد الحميد تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الجمعة، الموافق الـ5 من مارس 2021، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





إصابة توفيق عبد الحميد بكورونا





وأصيب توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا المستجد، منذ أكثر من أسبوع، لينصحه الأطباء، بضرورة البدء في العزل المنزلي، ووتطبيق البروتوكول العلاجي.





توفيق عبد الحميد وكورونا





وانتابت حالة من القلق الوسط الفني بعدما تأكدوا من إصابة توفيق عبد الحميد بكورونا ولاسيما بعدما فقد الوسط العديد من النجوم في الآونة الخيرة عقب إصابته بكورونا.





حالة توفيق عبد الحميد الصحية





وأكد المقربون من الفنان توفيق عبد الحميد أنه بحالة صحية جيدة، وأن حالته مستقرة، ويتواجد في منزله، وهي المعلومات التي أكدها النجم نفسه، في تصريحات صحفية.





كلمة توفيق عبد الحميد





ودعا توفيق عبد الحميد الجمهور، إلى ضرورة الدعاء له للتماثل للشفاء وتجاوز أزمة إصابته بكورونا، موضحاً أنه عانى من أعراض كورونا المتوسطة، والتي منها صعوبة اضطراب التنفس وعدم القدرة على الحديث.





الكشف عن مرض توفيق عبد الحميد





وأعلن أحد أصدقاء توفيق عبد الحميد إصابته بكورونا، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتنتشر حالة من القلق بشأن صحة النجم الكبير.





أعمال توفيق عبد الحميد





وقدم توفيق عبد الحميد العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المهمة، التي أثرت التلفزيون المصري، ولعل أبرزها "حضرة المتهم أبي"، إلى جانب العديد من الأفلام والتي منها "حلم العمر".





توفيق عبد الحميد وشائعة التاكسي





ونفى توفيق عبد الحميد في وقت سابق، ما أثير لبشأنه مؤخراً، حول تحويله لسيارته الخاصة إلى "تاكسي" أجرة للتوصيل، مع ابتعاده عن التمثيل لفترات طويلة.



