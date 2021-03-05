عبدالرحيم: انتخابات التجديد النصفي تأتي بالتزامن مع العيد الـ80 لإنشاء نقابة الصحفيين.. وهذه رسالتي للجمعية العمومية

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس "فوق السن" بانتخابات التجديد النصفي، إن قانون النقابة يشترط انعقاد الجمعية العمومية بحضور 50% +1، وهو ما يجعل انعقادها في المرة الأولى من الأمور الصعبة، واعتاد الصحفيون على عدم اكتمال النصاب القانوني لها من أول مرة، وذلك منذ سنوات طويلة.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الجمعية العمومية للنقابة عُرس ديمقراطي، يجتمع فيه الصحفيون، ويناقشون أوضاع الصحافة، ويتخذون القرارات والتوصيات اللازمة لمصلحة المهنة، لافتًا إلى أن مجلس النقابة خلال اجتماعه الأخير أمس الخميس، أحال إلى الجمعية العمومية العديد من التوصيات المهمة، والتي يجب أن تُناقش خلال الانعقاد المقبل يوم 19 مارس، منها التأكيد على قرارات الجمعيات العمومية المتعاقبة، بحظر كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ التطبيع الشخصي، والتطبيع النقابي، والتطبيع المهني.



وتابع: "الكثيرون يعتقدون أن الأساس لانعقاد الجمعية العمومية هو الانتخابات، ولكن هي البند الأخير في بنود العمومية، والأساس هو مناقشة قضايا المهنة والصحفيين، وتبادل الآراء ووجهات النظر، في السنوات الماضية، عندما كانت تكتمل الجمعية العمومية، كانت تتحول إلى فرح عام وهتافات".





ودعا "عبدالرحيم" الزملاء الصحفيين، للحضور والمشاركة يوم الجمعة 19 مارس، وذلك من أجل مناقشة أوضاع الصحافة والصحفيين بشكل عام، وأوضاع النقابة بشكل خاص، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة.



وشدد على ضرورة تطبيق الزملاء كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، خلال انعقاد الجمعية العمومية، واعتبار أن ذلك "التزام أخلاقي" اتجاه بعضنا البعض، لافتًا إلى أن جميع الدساتير العالمية والقوانين، تضمن حق كل مواطن في الحياة.



وأكد "عبدالرحيم" أن مجلس النقابة خلال اجتماعه بالأمس، قرر مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، بغلق شارع عبدالخالق ثروت، بداية من امتداد شارع رمسيس، وحتى تقاطع طلعت حرب، من أجل إقامة سرادق مفتوح، لتخفيف العبء عن مبنى النقابة في هذا اليوم شديد الازدحام، وأيضًا مخاطبة وزارة الصحة من أجل توفير كافة الإجراءات الاحترازية داخل مبنى النقابة، من سيارة إسعاف مُجهزة، وفريق طبي شامل تحسبًا لحدوث أي ظرف، وغير ذلك.



واستطرد "عبدالرحيم" بأن النقابة تحتفل يوم 31 مارس 2021، بعيد مولدها الـ80، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات، مطالبًا مجلس النقابة المقبل، بعقد احتفال ضخم وموسع، ليس أقل من الاحتفال باليوبيل الماسي لها، والحرص على مناقشة قضايا المهنة والصحفيين، مثل الأوضاع الاقتصادية، والصحافة الورقية التي أصبحت مهددة بشدة.



ووجه رسالة لأعضاء الجمعية العمومية قائلًا: "أتمنى من المرشحين وغير المرشحين، الحفاظ على صحتكم وحياتكم، خلال دعاياكم الانتخابية، وجولات المؤسسات، الخطورة في كبار السن، أو نقل العدوى للمنازل، أهم شئ هو صحة أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم".



وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بعد أسبوعين، بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.