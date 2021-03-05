آبل تجلب ميزة نقل الصور من آيكلاود إلى صور جوجل

كشفت شركة آبل عن ميزة جديدة، وهي إمكانية نقل الصور من آيكلاود إلى صور جوجل، وذلك سيوفر على المستخدمين تنزيل الصور إلى أجهزتهم ومن ثم نقلها يدويًا إلى خدمة جوجل.





وتعمل الطريقة الجديدة من آبل بسهولة؛ حيث عند تسجيل الدخول إلى آيكلاود يمكن للمستخدمين الذهاب إلى خيار نقل نسخة من الملفات، ومن ثم تحديد نوعية الملفات إذا كانت صورًا أو فيديو، ومن ثم بعد ذلك ستظهر رسالة تخيرهم بتسجيل الدخول إلى صور جوجل من أجل نقل بياناتهم هناك، بعد ذلك ستتم العملية بشكل تلقائي خلال بعض الوقت.



