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الصحة: تطعيم 1141 مواطنا بـ لقاح كورونا خلال اليوم الأول

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، آخر تفاصيل بدء عملية تطعيم المصريين بلقاح كورونا، موضحا أنه تم فتح الموقع الإليكتروني لبدء تسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح الأحد الماضي.

وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم للحصول على اللقاح وصل حتى الآن إلى ما يزيد عن 189 ألف مواطن، بينما بلغ عدد من حصلوا على اللقاح خلال اليوم الأول لبدء التطعيم إلى 1141 مواطن.

وأضاف أن مصر متعاقدة على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، ووصل منهم 500 ألف جرعة حتى الآن، وسيصل 8.6 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن هناك 40 مكتب على مستوى الجمهورية لتطعيم المواطنين.

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