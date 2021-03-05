تخفيف إجراءات الحجر الصحي بموسكو

قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه سيتم إلغاء الحظر المفروض على البطاقات المخصصة لوسائل النقل المستخدمة من قبل سكان موسكو من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" في 8 مارس الجاري.

وأعلن سوبيانين - حسبما أفادت قناة إخبارية اليوم الجمعة - أن الحجر الصحي على هذه الفئات والتزامهم لمنازلهم سيكون اختياريًا بداية من الاثنين المقبل.

وتأتي هذه القرارات بعد تسجيل تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي وتراجع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".



