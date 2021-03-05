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تخفيف إجراءات الحجر الصحي بموسكو

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
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 قال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه سيتم إلغاء الحظر المفروض على البطاقات المخصصة لوسائل النقل المستخدمة من قبل سكان موسكو من الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس "كورونا" في 8 مارس الجاري.
وأعلن سوبيانين - حسبما أفادت قناة إخبارية اليوم الجمعة - أن الحجر الصحي على هذه الفئات والتزامهم لمنازلهم سيكون اختياريًا بداية من الاثنين المقبل.
وتأتي هذه القرارات بعد تسجيل تحسن ملحوظ في الوضع الوبائي وتراجع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

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