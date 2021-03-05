سواريز يستهدف هز شباك ريال مدريد في الديربي

يسعي الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم وهداف أتلتيكو مدريد، إلى كسر صيامه عن التهديف، عنجما يواجه ريال مدريد في الديربي المنتظر بين الفريقين، الأحد المقبل، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بعد تسجيله 11 هدفًا خلال 13 جولة منذ ذلك الحين.





ويمر سواريز حاليًا بأسوأ فتراته منذ انضمامه للفريق بعد فشله في التسجيل لـ 4 جولات متتالية أمام غرناطة وفياريال ومواجهتي ليفانتي، وباحتساب مواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، سيكون الإجمالي 5 مباريات دون تسجيل.





وخلال تلك المباريات الخمس، سدد سواريز 14 تسديدة لكن بدون النجاح الذي حققه من قبل هذا الموسم، وبدون القوة المعهودة طوال مسيرته، وأيضًا بدون الحسم والثبات الذين تميز بهما بعد إحراز 11 هدفًا خلال 9 مباريات، وذلك قبل السلسلة السلبية الحالية.





وسجل اللاعب هذا الموسم 16 هدفًا خلال 21 مباراة خاضها، لكنه لم ينجح في هز شباك الخصم في 10 منها، بما فيها الأربع لقاءات الأخيرة.





وقال سواريز في تصريحات للقنوات الرسمية لليجا "طبيعتي دائمًا هي أن أكون تنافسيًا، دائمًا ما أحاول التفوق على نفسي وتخطي أية عقبات في طريقي. دائمًا ما كنت هكذا وأنا شخص صعب المراس".





ونوه "أنا في فريق يعتقد الكثير من الناس، أن تسجيل الكثير من الأهداف معه أمر صعب، ولكن في ظل جودة اللاعبين حولك يكون هذا الأمر سهلًا".





وسيخوض سواريز، خط هجوم الأتلتي أمام الملكي وسط كثير من الشكوك والتكهنات حول من سيرافقه في هذا الخط، وستكون المفاضلة بين ماركوس يورنتي وجواو فيليكس وآنخيل كوريا، الذي من الممكن أن يشارك في مركز الجناح الأيمن، ولكن مما لا شك فيه أن سواريز هو الذي سيبدأ اللقاء كأساسي.





يذكر أن سواريز واجه ريال مدريد في 17 مناسبة من قبل، 16 منها وهو في صفوف برشلونة، وأحرز في شباكه 11 هدفًا.



