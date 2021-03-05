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رسميا.. بورش تعلن عن سيارتها كهربائية "تايكان كروس توريزمو"

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:28 م
تايكان كروس توريزمو
تايكان كروس توريزمو
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أعلنت شركة بورش الألمانية بشكل رسمي الكشف عن سيارتها الكهربائية المميزة "تايكان كروس توريزمو"، والمخصصة للمغامرات والأراضي الوعرة.

كما يمكن تمييز تصميم السيارة المطابق لتايكان الأساسية، مع ملاحظة نظام التعليق المرتفع والحواف السوداء حول السيارة ما يميز كروس توريزمو عن تايكان الأساسية.

تأتي كروس تورسزمة بخلوص أرضي أعلى بمقدار 20 ميليمتر من شقيقتها السيدان، ويمكن رفعه بمقدار 10 ميليمتر أخرى عند اختيار وضعية القيادة على الحصى، كما يمكن رفعه بـ20 ميليمتر أخرى عند اختيار وضعية الطرق الوعرة. بشكل أساسي، ستكون كروس توريزمو 4 هي الفئة الأساسية من السيارة.

ثم 4S، تيربو، وأخيراً الفئة الأعلى تيربو S. ويمكن للفئة الأساسية نتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.8 ثانية بينما تستغرق الفئة العليا 2.7 ثانية فقط. وستبدأ أسعار السيارة بما يعادل 90,900 دولار حيث تأتي بالعديد من التجهيزات الأساسية مثل حزمة البطاريات عالية الأداء والمتوفرة اختيارياً في فئة السيدان

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