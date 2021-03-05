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عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 8 لاعبين من مباراة فريقه غدًا أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واسبتعد موسيماني كلا من :- 

علي معلول ووليد سليمان للإصابة وناصر ماهر وصلاح محسن لعدم الجاهزية وسعد سمير ورامي ربيعة وأكرم توفيق لوجهة نظر فنية ومحمود كهربا للإيقاف بقرار من الجهاز الفني.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا استعدادًا للمباراة التي تقام في التاسعة مساء غد السبت.

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