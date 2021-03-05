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ملخص تصريحات باتشيكو ليلة موقعة الترجي والزمالك

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك، أنه يتوقع مباراة جيدة بين الزمالك والترجي لما لهما من تاريخ كبير، مضيفا أن الفريقين يمتلكان طموح الفوز باللقب.

وأشار البرتغالي إلى أن الترجي لديه نقاط قوة لتقديم مباراة جيدة، ولكن الزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولديهم طموح كبير ومستعدون جيدا.
وشدد على أنه يتوقع مباراة كبيرة وسيفوز فيها الزمالك في النهاية.

وقال : لعبنا مباريات جيدة ولكن التعادل جاء بسبب قيام الفرق المنافسة بتقديم أداء دفاعي عال ولكننا جاهزون لمباراة الغد.
وأشار إلى أن الزمالك يصل للمرمى كثيرا ولكن يخفق في التسجيل مرجعا ذلك إلى وجود لاعبين جدد في هذا المركز لكنه يعمل على تصحيح الأخطاء.

وتابع البرتغالي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي اليوم : هدفنا دائما في أي ملعب هو الفوز، ولدينا ثقافة الفوز سواء داخل مصر أو خارجها، وعامل الجمهور يعتمد على الفريق بعض الفرق تتأثر بتواجد الجمهور وبعضهم لا ونحن في مصر نلعب بدون جمهور.
وشدد باتشيكو على أن التعادل مع تونجيت ربما يكون عادلا لكن في مباراة بطل الجزائر كان الزمالك يستحق الفوز وأضاع الفريق العديد من الأهداف.

واختتم باتشيكو تصريحاته قائلا : مصطفي محمد شأنه شأن باقي اللاعبين الجيدين خروجه يؤثر على الفريق ولدينا لاعبون جيدون الآن، وأنا متواجد في الزمالك منذ خمسة أشهر ولم نخسر سوي مباراتين ومازالنا في منتصف البطولة.
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في السادسة من مساء غدا السبت على ستاد رادس في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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