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وزير الأوقاف يفتتح مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بمسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد ابو المجد مساعد وزير الداخلية مدير امن قنا وحازم عمر نائب محافظ قنا وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة وشيوخ ودعاة وزارة الأوقاف.


تهدف المكتبة الي التحول الرقمي ومواكبة العصر ورفع مستوى الائمة والدعاة دينيا وعلميا من خلال نشر جميع كتب الوزارة المختارة التي تصدرها كل فترة بحيث تكون متاحة لجميع الأئمة بالأوقاف.


وفي إطار اهتمام الوزارة بصقل مهارات الإمام العلمية من خلال توقيع عدد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية لتدريب الأئمة، فانه يوجد ربط بين مكتبة الاطلاع والدعوة الالكترونية بالمسجد والازهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء وجامعة الاسكندرية وجنوب الوادي.

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