Advertisements

شعار أنغامي يضيء برج القاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
أضيئ برج القاهرة مساء أمس بشعار أنغامي، إحتفاءً بأحدث إنجازات الشركة  وهو إدراجها ضمن بورصة ناسداك في نيويورك.

أحد ابرز معالم العاصمة المصرية الذي تم بناؤه بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦١ على تصميم زهرة اللوتس المصرية، أضيء بشعار أنغامي، منصة التكنولوجيا والبث الموسيقي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستندرج في بورصة ناسداك العالمية بموجب اندماجها مع "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني"، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في ناسداك.

إلى جانب الاحتفاء بأنغامي، كان الحدث مناسبةً لشكر المصريين على حبّهم لأنغامي وإيمانهم بها ودعمهم لها من خلال إضاءة البرج بشعار الشركة.

إشارةً إلى أنه سبق وأضيء برج خليفة في دبي بشعار أنغامي، إضافةً إلى صخرة الروشة في بيروت.

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ 39 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ 9 دقائق

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات