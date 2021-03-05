دياز يوضح أهمية فوز النصر على الشارقة في الدوري الإماراتي

شدد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق النصر الإماراتي لكرة القدم، على ضرورة الفوز على الشارقة بعد غد الأحد في الجولة الـ19 من دوري الخليج العربي.





وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة :"هدفنا حصد النقاط الثلاثة للمباراة، وذلك للإبقاء على حظوظنا في المنافسة على لقب الدوري، وسندخل المواجهة المرتقبة بروح وجدية كبيرة، وندرك تماما أهمية وقوة المنافس، والمباراة ستكون مفتوحة أمام الطرفين".





ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 33 نقطة، فيما يحتل الشارقة المركز الثاني برصيد 37 نقطة.





وأضاف :"فريقي جاهز تماما من كافة النواحي المعنوية والفنية والبدنية ولن يغيب سوى المدافع البرازيلي جلوبير ليما بداعي الإيقاف للحصول على 3 بطاقات صفراء، ولدينا البدلاء القادرين على التعويض، وكل عناصر الفريق بمستوى وحالة جيدة ومطمئنة للغاية".



