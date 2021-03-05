رئيس لبنان: نأمل أن تشكل زيارة البابا فرنسيس للعراق دفعا لإرساء السلام

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون، بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العراق، معربا عن أمله في أن تشكل هذه الزيارة دفعا لإرساء سلام حقيقي يحتاجه العراقيون كما سائر شعوب المنطقة.





وقال الرئيس اللبناني في تصريح له اليوم: "أهلا بقداسة البابا فرنسيس على أرض المشرق، الأرض التي لطالما كانت موطئ لقاء الحضارات والأديان والثقافات، وكلنا أمل بأن تعطي زيارة قداسته لبلاد الرافدين دفعا لإرساء سلام حقيقي يحتاجه شعب العراق كما سائر شعوب المنطقة".



