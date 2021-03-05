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الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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طمأن الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، المصريين على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا: "الوضع من أفضل لأفضل".

وأوضح "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، أن الوضع الوبائي في مصر يشهد حالة من الاستقرار، والإصابات لم تشهد زيادة، والأمور سواء على المستوى العلاجي أو الوقائي مسيطر عليها.

وعن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، أشار إلى أنه لم يتم مد فترة الحملة كما يعتقد البعض، لافتا إلى أنهم كانوا يستهدفون تطعيم 16.7 مليون طفل من عمر يوم لخمس سنوات.

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