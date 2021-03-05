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اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات أثناء حملة تفتيشية بمدينه المنصورة

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام فريق مراقبة الاغذية بمحافظة الدقهلية بالمرور على عدة منشآت (مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق) للتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ضد فيروس كورونا.

حيث تم اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات عبارة عن 916 عبوة زنة العبوة حوالي 3.1 كجم وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة في المحضر المحرر بمعرفة مكتب الأغذية بالمنصورة

كما تم تحرير محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى لعدم وجود ترخيص وإيقاف التشغيل لبعض المنشآت التي تم المرور عليها لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة
اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات أثناء حملة تفتيشية بمدينه المنصورة
اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات أثناء حملة تفتيشية بمدينه المنصورة
اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات أثناء حملة تفتيشية بمدينه المنصورة
اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات أثناء حملة تفتيشية بمدينه المنصورة
اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات أثناء حملة تفتيشية بمدينه المنصورة
اعدام حوالي 3 طن صلصة عبوات أثناء حملة تفتيشية بمدينه المنصورة

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