Advertisements

اعرف صفات الشخص الناجح.. أبرزها "التنظيم وتقدير الوقت"

الجمعة 05/مارس/2021 - 06:50 م
الشخص الناجح - صورة أرشيفية
الشخص الناجح - صورة أرشيفية
Advertisements
نقدم لكم بعض الصفات المكتسبة التي يتمتع بها الناجحون وهي التي تساهم في صناعة نجاحهم، ومن هذه الصفات:

صفات الشخص الناجح

الوضوح والالتزام

الناجحون واضحون ويعرفون ما يريدون وملتزمون به ويملكون الإصرار على تحقيقه.

الجدية والصبر

الناجحون هم أشخاص يأخذون أهدافهم على محمل الجدية ويصبرون، حتى يحققوا كل أهدافهم.

التنظيم

من صفات الناجحين أنهم منظمون في عملهم وفي خطواتهم.

الإيجابية والتفاؤل

الناجحون متفائلون بكل الأحوال، حتى في المصاعب ينظرون إلى الجزء المضيء من العقبات.

تقدير الوقت

الناجحون يقدرون الوقت ويهتمون به.

القدرة على حل المشاكل

وهي مهارة يمكن اكتسابها ويميزها اتخاذ القرارات والتعلم من الأخطاء والتجارب السابقة.

الاعتماد على الذات والثقة بالنفس

فالإيمان بالنفس ومعرفة نقاط القوة هو أساس النجاح.

الجرأة على إحداث تغيير

وتقوم على أساس تقبل التغيرات في الحياة واستغلالها لاستخراج فرص.

التخطيط

الناجحون يخططون للمستقبل ولديهم أهداف ذكية.

الاستثمار بالذات وتطوير النفس

والمقصود هنا جميع الجوانب الحياتية من التعلم والتطور والاهتمام بالذات.

وكل هذه الصفات بإمكان أي إنسان أن يدرب نفسه على امتلاكها، فالإنسان أولاً وأخيرًا قادر على اكتساب ما يريد، لكن النقطة التي تختلف أن الناجحين قرروا عدم الاستسلام للحجج والأسباب والمبررات وقرروا ببساطة أن يبدأوا بالعمل عَلى ما يتمنون.

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 22 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ 10 دقائق

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك ضد الترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

03:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات