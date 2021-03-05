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قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي، الأربعاء الماضي عن قيام النادي بتغريم اللاعب 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر عن المشاركات، بسبب عدم التزامه واعتراضه على الجهاز الفني.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني، إدارة ناديه بضرورة التخلص من خدمات لاعبه، سواء بالبيع النهائي أو خروجه على سبيل الإعارة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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