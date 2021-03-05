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الاتحاد السكندري يهزم الإنتاج الحربى بهدفين دون رد

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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فاز فريق الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم. 

سجل روماريو ورزاق سيسيه هدفى المباراة فى الدقيقتين 34، 75 على الترتيب . 

وبذلك يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 21 نقطة ويتجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 10 نقاط.
 
جاءت المباراة متوسطة المستوى فى شوطها الأول وسيطر الاتحاد السكندرى على منتصف الملعب معظم فترات الشوط وحاصر منطقة جزاء الإنتاج الذى لعب بعشر لاعبين منذ الدقيقة 15 بعد طرد مامادو نياس بعد حصوله علي انذارين ألأول للخشونة مع عمار حمدى والثانى للخشونة مع أحمد نبيل مانجا. 

ولاحت للإتحاد فرصتان خلال هذا الشوط الأولى لخالد الغندور والثانية للجاميكى روماريو الذى سجل الهدف الأول للإتحاد فى الدقيقة 34 من ضربة ركنية تصدى لها السيد سالم لاعب الاتحاد وأرسلها عرضية داخل منطقة جزاء الإنتاج سجلها برأسة روماريو داخل مرمى محمد عصام حارس الإنتاج الحربى  معلنا تقدم الاتحاد السكندري بهدف دون رد وهى النتيجة التى انتهى بها الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى لم تتغير الامور كثيراً وواصل فريق الإتحاد السكندرى هجومة على مرمى الإنتاج وكانت أغلب هجمات زعيم الثغر عن طريق السيد سالم الذى مرر أكثر من عرضية داخل منطقة جزاء الإنتاج لم يستغلها مهاجمو الاتحاد السكندرى . 

وفى الدقيقة 66 لاحت فرصه للإيفوارى رزاق سيسيه سددها قوية بجوار القائم الأيمن لمرمى الإنتاج قبل أن يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 75. 

وحاول فريق الانتاج الحربي تعديل أو تقليص النتيجة فى الربع ساعة الأخيرة إلا أن محمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى وخط الدفاع تصدوا لهجمات الإنتاج لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد.

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