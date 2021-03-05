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التقديم الأحد.. القوى العاملة: 4307 فرصة عمل برواتب 10 آلاف جنيه (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أعلن هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، عن توفير 4307 فرص عمل، برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشوى الشريف، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة القوى العاملة سوف تقوم رسميا الأحد المقبل، بالإعلان عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت عن توفير 4307 فرص عمل برواتب تتراوح بين 1200 جنيه حتى 10 آلاف جنيه.

وكشف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن هناك 400 ممثل خدمة حاصل على مؤهل عال مع إجادة اللغة الفرنسية والألمانية برواتب 10 آلاف جنيه.

وأوضح هيثم سعد الدين، أن الفرص المتوفرة من جانب الوزارة موجودة في جميع قطاعات الدولة في 62 شركة، للذكور والإناث وذوي الهمم، متابعا أن فرص العمل متوفرة في 12 محافظة في القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والوادي الجديد، والبحيرة.

وتابع أن الباحثين عن تلك الوظائف عليهم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة من خلال الدخول إلى النشرة القومية للتشغيل، ثم الضغط على برنامج طالبي العمل على موقع الوزارة، ثم اختيار فرصة العمل المناسبة واختيارها ثم تقوم الوزارة بترشيحه لفرصة العمل ثم تقوم بإبلاغه.

واستطرد أن هناك 300 فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في خدمة عملاء بإحدى الشركات برواتب 4 آلاف جنيه، و100 فرصة عمل برواتب بين 2500 جنيه و4500 جنيه.

وأوضح هيثم سعد الدين أن هناك 3177 فرصة عمل لم يتم شغلها منذ إعلان وزارة القوى العاملة في الشهر الماضي.

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