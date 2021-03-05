Advertisements

ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 6 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المستطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت
ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

أخبار تهمك

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 23 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يومين

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 20 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

بارتوميو يبطل إجراء انتخابات برشلونة

منذ 39 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ 37 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

07:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات