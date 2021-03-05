Advertisements

أيرلندا: نمو الاقتصاد بنسبة 3.4% العام الماضي

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:22 م
جمهورية-ايرلندا
جمهورية-ايرلندا
وكالات
Advertisements
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة اليوم نمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي بنسبة 3.4% من إجمالي الناتج المحلي.


وقال مكتب الإحصاء إن قطاع الشركات متعددة الجنسيات حقق نموا بمعدل 18.2%  خلال العام الماضي في حين تراجعت القطاعات غير الخاضعة لسيطرة هذه الشركات بنسبة 9.5%.


وبلغت صادرات أيرلندا من السلع خلال العام الماضي 160.8 مليار يورو (198 مليار دولار)  في حين كانت مبيعات الشركات في السوق المحلية قليلة مع تراجع النشاط الاقتصادي المحلي  على خلفية تضرر قطاعات الفنادق والمطاعم والتشييد بشدة من القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، بسحب جينفير بانيم المحللة في مكتب الإحصاء المركزي.


وبحسب "الألمانية" تراجع معدل نمو الاقتصاد الأيرلندي وفق مقياسي إجمالي الناتج القومي الذي لا يتضمن أرباك الشركات متعددة الجنسية إلى 0.6%  خلال العام الماضي.


وفي حين سجل اقتصاد أيرلندا نموا خلال العام الماضي ككل، فإن إعادة فرض القيود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 18 دقيقة

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 23 ساعة

بارتوميو يبطل إجراء انتخابات برشلونة

منذ 40 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يومين

موضوعات متعلقة

النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد الأرجنتين بنسبة 1.7% خلال العام الجاري

البرازيل تسجل أول انكماش اقتصادي منذ 3 سنوات

إنفوجرافيك.. مصر الأعلى بين معدلات نمو أهم الاقتصادات الناشئة والنامية 2020

أنكماش الاقتصاد الالماني بأكبر وتيرة على الأطلاق بسبب كورونا

انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 20.4 % خلال 3 أشهر

انكماش إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا بنسبة 8ر12%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

07:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات