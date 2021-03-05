وفاة شقيق الفنان الراحل عمر الحريري





وأعلنت ميرت الحريري، ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، خبر وفاة عمها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتبت "الحريري"، إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله عمي المهندس صالح الحريري، والد المهندس أسامة الحريري.. والسيدة مريم الحريري، وشقيق كل من والدي الفنان المرحوم عمر الحريري.. المرحوم عادل الحريري.. السيدة نعمت هانم الحريري، وجد (آية ونورا وياسين وأروى أسامة الحريري، وآلاء وسلمى وچنا وچودي محمد صلاح) ..عم وخال المرحومة نيڤين الحريري وپريهان الحريري ، محمد ونجلاء الحريري وشيرين ومرڤت أمين ومحمد محمود ".





توفى منذ قليل شقيق الفنان عمر الحريري، إثر تعرضه لوعكة صحية لفترة كبيرة، ودخوله أحد المستشفيات الخاصة بمدينة القاهرة.