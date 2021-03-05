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الواسطى يحلق بصدارة القسم الثالث وفوز طامية ومركز شباب الفيوم

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:20 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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اختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم فرق محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة القمة .

حيث نجح طامية فى تحقيق فوز على ملعبه بثنائية نظيفة على ضيفه اطسا ، فيما تعادل ابشواى أمام ضيفه اهناسيا 1/1 .

وسقط مطرطارس فى فخ الخسارة خارج ملعبه بالهزيمة أمام مركز شباب الفيوم بهدف نظيف وحقق الواسطى فوزا هاما على ضيفه سنورس بنتيجة 1/3 .

وتعادل عاملين غارب مع سينزو سلبيا ، فيما نجح راس غارب فى تحقيق فوز على ابو كساة بنتيجة 1/2 .

فيما لم يلعب ببا الرياضى مباريات بتلك الجولة .

جدول ترتيب المجموعة ؛

1 - الواسطى 31 نقطة .

2 - عاملين غارب 28 نقطة .

3 - ابو كساة 27 نقطة .

4 - طامية 27 نقطة .

5 - سينزو 26 نقطة .

5 - سنورس 24 نقطة

7 - مطرطارس 24 نقطة

8 - مركز شباب الفيوم 18 نقطة

9- ببا 17 نقطة

10 - ابشواى 17 نقاط .

11 - اهناسيا 13 نقطة .

12 - راس غارب 11 نقطة .

13 - اطسا 10 نقاط .

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