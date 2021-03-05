الواسطى يحلق بصدارة القسم الثالث وفوز طامية ومركز شباب الفيوم





اختتمت اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، والتى تضم فرق محافظات الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة القمة .



حيث نجح طامية فى تحقيق فوز على ملعبه بثنائية نظيفة على ضيفه اطسا ، فيما تعادل ابشواى أمام ضيفه اهناسيا 1/1 .



وسقط مطرطارس فى فخ الخسارة خارج ملعبه بالهزيمة أمام مركز شباب الفيوم بهدف نظيف وحقق الواسطى فوزا هاما على ضيفه سنورس بنتيجة 1/3 .



وتعادل عاملين غارب مع سينزو سلبيا ، فيما نجح راس غارب فى تحقيق فوز على ابو كساة بنتيجة 1/2 .



فيما لم يلعب ببا الرياضى مباريات بتلك الجولة .



جدول ترتيب المجموعة ؛



1 - الواسطى 31 نقطة .



2 - عاملين غارب 28 نقطة .



3 - ابو كساة 27 نقطة .



4 - طامية 27 نقطة .



5 - سينزو 26 نقطة .



5 - سنورس 24 نقطة



7 - مطرطارس 24 نقطة



8 - مركز شباب الفيوم 18 نقطة



9- ببا 17 نقطة



10 - ابشواى 17 نقاط .



11 - اهناسيا 13 نقطة .



12 - راس غارب 11 نقطة .



13 - اطسا 10 نقاط .