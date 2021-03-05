الضرائب: توفير الدعم المجاني للممولين لتقديم الإقرارات الضريبية



وأشار "محروس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الجمعة، إلى أن هذه الحملة هى الأولى من نوعها تنفيذا لتوجيهات وزبر المالية، لافتا إلى أنهم يتحولون من النظام الورقي إلى الإليكتروني ولهذا يجب أن يكون هناك دعما يتم تقديمه للممولين.



وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن السيارة ستقف في مكان عام وسيتوجه إليها الممول لتقديم إقراره ومن ثم لا يحتاج إلى أن يتوجه للمأمورية الضريبية.



قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تقوم بتوفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات لتقديم التوعية للممولين والدعم المجاني.