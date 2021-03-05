Advertisements

حسام موافي ردًا على رسالة مشاهدة: "ظلمتيني.. أنا درّست 7 آلاف ساعة لوجه الله" (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه قام بالتدريس داخل كلية الطب على مدار 40 عامًا ونحو 7 آلاف ساعة.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن البرنامج وصل إليه أكثر من 400 سؤال متخصص في الطب من المشاهدين، وهي أسئلة في غاية الذكاء والموضوعية.

وتابع في رده على رسالة مشاهدة طالبت منه أن يعود إلى منبر التدريس لوجه الله، قال إنه قام بالتدريس 7 آلاف ساعة، وكانت كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يتقاضى مليمًا واحدًا.

واستمر في حديثه قائلا إن الله سبحانه وتعالى لا يوفق إنسان إلا إذا كان العمل خالصًا إلى الله، قائلا إن هذه الرسالة المرسلة من سيدة تدعى ماجدة محمود بها ظلم شخصي له.

أخبار تهمك

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ 39 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يومين

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على الغائبين عن الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بارتوميو يبطل إجراء انتخابات برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 23 ساعة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب غدًا في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:45 م

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

07:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات