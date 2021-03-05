حسام موافي ردًا على رسالة مشاهدة: "ظلمتيني.. أنا درّست 7 آلاف ساعة لوجه الله" (فيديو)



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه قام بالتدريس داخل كلية الطب على مدار 40 عامًا ونحو 7 آلاف ساعة.



وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن البرنامج وصل إليه أكثر من 400 سؤال متخصص في الطب من المشاهدين، وهي أسئلة في غاية الذكاء والموضوعية.



وتابع في رده على رسالة مشاهدة طالبت منه أن يعود إلى منبر التدريس لوجه الله، قال إنه قام بالتدريس 7 آلاف ساعة، وكانت كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يتقاضى مليمًا واحدًا.



واستمر في حديثه قائلا إن الله سبحانه وتعالى لا يوفق إنسان إلا إذا كان العمل خالصًا إلى الله، قائلا إن هذه الرسالة المرسلة من سيدة تدعى ماجدة محمود بها ظلم شخصي له.



