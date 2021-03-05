باتشيكو يستقر على حارس الزمالك أمام الترجي

استقر المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، على بقاء محمود جنش حارس مرمى الفريق، فى التشكيل الأساسى خلال مواجهة الترجى التونسى.









وشهدت الساعات القليلة الماضية تدخل من جانب باتشيكو لاحتواء أزمة غضب أبو جبل بعد عودته لدكة البدلاء، ولكن هناك قرار من جانب باتشيكو باستمرار جنش فى لقاء الترجى والحصول على الفرصة كاملة.





ويسعى نادى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب رادس، بعد التعثر فى أمام مولودية الجزائر، وتونجيث السنغالى.



