جوارديولا: لا يمكن لمانشستر سيتي التراجع في البريميرليج

أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن التشكيلة الحالية من أكثر التشكيلات التي قادها تعطشاً للانتصارات بعد تحقيق 21 فوزاً متتالياً بجميع المسابقات قبل مباراة القمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد الأحد.

وقضى المدرب الإسباني مواسم عامرة بالألقاب مع برشلونة وبايرن ميونخ قبل الانتقال إلى سيتي في موسم 2016-2017 وقاده للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين بجانب كأس الرابطة ثلاث مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويمضي سيتي في طريقه نحو إضافة المزيد من الألقاب تحت قيادة غوارديولا إذ يتصدر الدوري بفارق 14 نقطة عن جاره يونايتد صاحب المركز الثاني وواجه المدرب الإسباني أسئلة عن المقارنات بين فريقه الحالي وفرقه السابقة.

وأبلغ الصحافيين: "دربت فرقاً تتحلى بالنجاعة على نحو مذهل خلال مسيرتي وأنا محظوظ بقيادة برشلونة وبايرن وبما حققناه هنا خلال أربع سنوات وبمواصلة الفوز وتملك هذه المجموعة من اللاعبين شيئاً مميزاً".

وأضاف: "هذا الشيء ينبع من داخلهم لذا يسعون للفوز والتعاون مع زملائهم وتقديم أفضل أداء ممكن وهذا رائع الآن لأننا نفوز ورائحة الفوز جميلة".

وشدد غوارديولا على أنه لا يمكن التراجع مع تبقي 11 جولة في الدوري.

وتابع: "كرة القدم تتعلق بما نفعله اليوم ومسيرتنا رائعة حتى الآن لكن لا يمكن التتويج بألقاب في مارس (آذار)".

وسيعود المدافع ناثان آكي لتشكيلة سيتي بعد غيابه خلال 10 أسابيع بسبب الإصابة.



