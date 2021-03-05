اجتماع للصحفيين الحزبيين بالتزامن مع انعقاد عمومية 'الصحفيين'

اجتمعت رابطة الصحف الحزبية المتوقفة، اليوم الجمعة، داخل بهو نقابة الصحفيين، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة، والتي أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات تأجيلها، لعدم اكتمال النصاب القانوني.





وناقش الزملاء الصحفيين بالصحف الحزبية، مشاكلهم التي تخطت 10 سنوات، منذ توقف صحفهم، ومطالبهم من المجلس المقبل، وخطواتهم خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى دعم المرشحين بالانتخابات.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، وذلك بحضور 157 زميل، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، على أن يكتمل النصاب القانوني بعد أسبوعين، بحضور 25% + 1 ممن لهم حق التصويت.



