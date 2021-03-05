خاص - لاعب فيتا كلوب: مواجهة الأهلي ستكون قوية.. وتريكة والشناوي أبرز نجوم الأحمر





أكد السوداني محمد المصطفى مهاجم فريق فيتا كلوب الكونغولي أن مواجهة الأهلي ستكون صعبة على الفريقين نظراً لأن كلا منهما يسعى بقوة لتحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي يواجه فيتا كلوب غداً السبت في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دور ال ١٦ للبطولة الإفريقية، ويدخل الفريقان المباراة وهما يحتلان المركز الثاني والثالث في المجموعة خلف سيمبا التنزاني المتصدر، ويمتلك كل منهما ٣ نقاط، ولكن فارق الأهداف للفريق الكونغولي.





قال المصطفى في تصريحات خاصة "للفجر الرياضي": "أعتقد أن مواجهة الأهلي ستكون مواجهة ممتعة وقوية وتنافسية للفريقين ومتكافئة الحظوظ.. الأهلي يدخل اللقاء بحافز الأرض والجمهور من خلف الأسوار المغلقة وفيتا متحفز بالفوز الأخير على المريخ ويسعى للظفر بالنقاط الثلاث لذا ستكون مواجهة ممتعة وقوية بين الفريقين".





وأوضح المصطفى أن مواجهة الأهلي ليست الأولى له أمام الفرق المصرية، حيث لعب من قبل مع المنتخب السوداني الأولمبي أمام المنتخب المصري، كما لعب مع فيتا كلوب أمام حرس الحدود في مباراة ودية منذ يومين بعد وصول الفريق إلى مصر.





وأشار لاعب فيتا كلوب إلى أن الأهلي فريق كبير ويمتلك الكثير من اللاعبين المميزين، وأبرزهم محمد الشناوي قائد الفريق الحالي، وكذلك نجوم الجيل الذهبي محمد أبو تريكة ووائل جمعة وسيد معوض وعصام الحضري.



