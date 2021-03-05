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النفط يصل أعلى مستوياته منذ نحو 14 شهر

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
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 قفزت أسعار النفط، الجمعة، ما يزيد عن 2 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى في قرابة 14 شهرا، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في أبريل، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة كورونا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولارا، أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 68.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت غرينتش، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولارا، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 65.32 دولار، إذ يظل الخامان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4 بالمئة، الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء المجموعة المعروفة باسم “أوبك+”، تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وكازاخستان.

وقال محلل النفط لدى “يو.بي.إس”، جيوفاني ستانوفو:” أوبك استقرت على نهج حذر.. واختارت زيادة الإنتاج بواقع 150 ألف برميل يوميا فقط في أبريل، بينما كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5 مليون برميل يوميا”.

ويراجع المحللون توقعاتهم للأسعار، لتشمل استمرار تقييد الإمدادات من جانب “أوبك+” ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذين يكبحون الإنفاق بهدف تعزيز عوائد المستثمرين.

ورفع “غولدمان ساكس” توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني، و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، بينما زاد “يو.بي.إس” توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

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