Advertisements

شرطة الرياض: تحديد هوية شخص تحرش بنساء والقبض عليه

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
واس
Advertisements

 صَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصٍ يتحرش بنساء، فقد أسفرت المتابعة الأمنية – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

 

أخبار تهمك

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ يوم

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن آخر تطورات حالة نيمار الصحية

منذ 41 دقيقة

بارتوميو يبطل إجراء انتخابات برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ 38 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ يوم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

06:31 م

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

06:43 م

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات