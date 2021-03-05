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لحضورها بنفسها.. غدا دعوي الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تعقد المحكمة الاقتصادية، غدا السبت، ثاني جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك في الدعوى التي أقامها الأخير ضدها، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، عما أصابه من أضرار.

ونظرت المحكمة أولى جلسات القضية، الشهر الماضي، وقررت التأجيل لجلسة غدا السبت، لحضور المُدعى عليها "رانيا يوسف" بشخصها، ومواجهتها بالفيديوهات المقدمة من "الفارس".

وقال الإعلامي العراقي في دعواه، إنه هنأ الفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس» وما تلاه من انتقادات واتهامات، إلا أنه فؤجى بأنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أخرى تصفه أنه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت الدعوى أن الفارس، تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف "متحرش" على أي شخص يعد قذفا ويعاقب عليه قانونا، وهو ما أصابة بأضرار مادية وأدبية جسيمة، لا سيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

براءة سابقة وقضت محكمة جنح قصر النيل، الشهر الماضي، ببراءة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحاتها عن المؤخرة والحجاب، وذلك فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى التي أقامها المحامي أشرف ناجي، وأجلت دعوى ثانية عن ذات التهم، أقامها المحامي أشرف فرحات، لجلسة 14 مارس الجاري، للتحري عن مكان إقامتها.

وتقدمت رانيا يوسف بشكوى ضد الفارس، مطلع الشهر الماضي، لدى سفير العراق بالقاهرة، حيث قدّمت ملفا موثقا بالصوت والكتابة والتواريخ لما حدث من اجتزاء وخداع قبل وبعد الحوار المثير للجدل، كما أكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية في دولة العراق ضد إدارة القناة وضد المذيع لحفظ حقوقها وضد التشويه المتعمد لشخصها، وذلك فى بيان صدر عنها بعد مقابلة السفير.

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